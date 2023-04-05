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Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan saldırılara ilişkin, "Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz." denildi

Giriş: 05.04.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki
Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasına tepki gösterildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz.

Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez.

Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz.

İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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