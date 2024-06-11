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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'nin kararına ilişkin: "Gazze'de katliamın sona ermesi için önemli bir adım" | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'nin kararına ilişkin: "Gazze'de katliamın sona ermesi için önemli bir adım"

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes önerisinin kabul edilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 08:02 Güncelleme: 11.06.2024 - 08:04
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        "Gazze'de katliamın sona ermesi için önemli bir adım"
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes önerisinin kabul edilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

        ABD Başkanı Joe Biden'nın duyurduğu ve üç aşamadan oluşan Gazze'de ateşkes önerisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün akşam kabul edildi. 5 üyeli konseyde yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı.

        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

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        Hamas’ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullandı.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        "İsrail’in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır.

        Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail’in Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir."

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