Dışişleri'nden Afganistan'daki Türk vatandaşlarına çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine bilgi vermesini istedi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e dört bir yandan girdiğinin duyurulmasının ardından Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Afganistan'dan ayrılma talebi olan vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Buyükelçiliğimizle iletişime geçerek (Tel:+93 79 782 82 83), ivedilikle bilgi verilmeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkent Kabil'e her yönden girmeye başladığını açıklamıştı. Taliban, başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu.