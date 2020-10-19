Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz ve Libya meseleleri ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca Kırgızistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'le, kendisini tebrik etmek için bir görüşme gerçekleştirdi.