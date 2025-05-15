Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde açıklamalarda bulundu.

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülemez. NATO ittifakının ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde önemli rol oynuyor. Antalya'daki gündemimizde küresel ve bölgesel meseleler vardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış çalışmaları yoğunlaştı, barışın ancak müzakerelerle mümkün olduğunu söyledik. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da, Rusya'dan teknik bir heyet İstanbul'da, ABD'den bir heyet de İstanbul'da. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da burada, basın toplantısından sonra görüşeceğiz. Umarız adil ve kalıcı bir barışa ulaşılacaktır.

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Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğu konusunda mutabıkız. Biz Türkiye olarak Suriye'nin uluslararası topluma daha fazla entegre olması için çalışmaları sürdürüyoruz. ABD Dışişleri Bakanı ve Suriye Dışişleri Bakanı ile bugün toplantı yapacağız, konuları daha iyi ele alacağız. Suriye'nin istikrarsızlığa sürüklenmesi kimsenin yararına değildir. Şam yönetimi görevi üstlendiği ilk günden itibaren kapsayıcılık konusunda titiz davranmaktadır.

Antalya'daki ikili görüşmelerimizde Gazze'deki durumu da ele aldık. Ateşkese, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına ihtiyacımız var. Türkiye olarak bölgesel barış için tüm çabaları desteklemeye devam edeceğiz. Bu toplantıya ev sahipliği yaparak NATO'ya verdiğimiz önemi göstermiş olduk. Türkiye olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve ittifakın güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." Soru: İstanbul'daki barış görüşmelerine dair son durum nedir? Bakan Fidan: Her iki tarafta prensipte ateşkese hazır olduklarını açıklamış durumda, ancak istekleri farklı. Biz de tam bu nedenle müzakerenin ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bunun için ABD Özel Temsilcisi arabuluculuğunda başlayan Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya gelmiş durumda. Amacımız barışa ulaşmak olduğunda her iki tarafında belli tavizler vererek ortak noktada buluşulmalı. Ankara, Antalya ve İstanbul'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var. Soru: Şam yönetimi ile SDG arasındaki anlaşmaya yorumunuz nedir? Bakan Fidan: YPG'nin askeri yapıları çözülmeli. Suriye'deki orduya her şeyi teslim etmesi gerek. YPG'nin atması gereken adımlar atmadığını görüyoruz.

Soru: ABD Dışişleri ve Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmenizde hangi konuları ele alacaksınız? ABD'nin yaptırımları kaldırılmasının ardından başka adımlar gelir mi? Bakan Fidan: Suriye konusunda uzun zamandır ortaya koyduğumuz diplomatik çabaları ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile yaptığı görüşmelerde Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasını talebini getirdi. Trump da bu kararında Cumhurbaşkanımızın etkili olduğunu söyledi. Dün liderler düzeyinde alınan kararların prensipte nasıl yapılacağını ele alacağız. Suriye'de takip edilmesi gereken birçok husus var. Soru: ABD Başkanı Trump'ın görevi devralmasının ardından ABD'nin olmayacağı bir Avrupa güvenliği düşüncesi ortaya çıktı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bakan Fidan: NATO toplantılarının önemli bir noktasını bu konu etrafında dönmekte. Trump'ın Avrupa güvenlik mimarisinden bir noktada çekileceğini açıklaması ve Avrupalıların kendi kendilerine yetmesi gerektiğini söylemesi bu çalışmaları başlattı. Avrupa devletleri özellikle savunma sanayi alanında bağımlılığı azaltmak için çalışmaları başlattı. Bununla birlikte bu öyle çok kolay olacak bir husus değil.

Savunma sanayinde bizim savunma sanayimiz epey ilerlemiş durumda, bu konuda işbirliğine açık olduğumuzu söyledik.