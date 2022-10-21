Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Bu kabadayılık doğru değil

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Bu kabadayılık doğru değil

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin OPEC+ grubu kararlarına ilişkin, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mersin'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin OPEC+ grubu kararlarına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatları ve İran'a uygulanan yaptırımlara değinen Çavuşoğlu, Kaldırın bu yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız. Sadece bir ülkeyi (Suudi Arabistan'ı) tehdit ederek sorunu çözemezsiniz" dedi.

Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın AGİT girişimi çözümsüzlüğünün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT’in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz" açıklamasında bulundu.