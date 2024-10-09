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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Discord soruşturmasında 1 tutuklama! | Son dakika haberleri

        Discord soruşturmasında 1 tutuklama!

        Discord'daki bir görüntü üzerine açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre platformda E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli T.D. tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:31
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        Discord soruşturmasında 1 tutuklama!
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        Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli T.D. tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı T.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

        Daha sonra Ankara Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Zanlı buradaki sorgusunun ardından "şantaj", "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek", "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçlarından tutuklandı.

        SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.

        İzmir Emniyet Müdürlüğünün, E.N.B. adlı çocuğun adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin ise Ankara'da gözaltına alındığını bildirmişti.

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        #discord
        #son dakika
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