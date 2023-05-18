Dilara'yı hayattan koparan scooter kazasında karar açıklandı!

AA'da yer alan habere göre İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hakan A., maktul Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun geldiğini bildirdi.

Şişli'de kullandığı elektrikli scootera çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olan otomobil sürücüsüne "taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını içeren hükmün açıklanması geri bırakıldı.

DİLARA'NIN AİLESİNDE YENİ RAPOR TALEBİ

Müşteki avukatı Muharrem Karaoğlan, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın sarı ışıkta yavaşlamamasının ve hız sınırlarını aşırı derecede aşmasının dikkate alınmadığını belirterek, üniversite bilirkişilerinden rapor alınmasını talep etti.

Sanığın cezalandırılmasını isteyen avukat Karaoğlan, "Keşifte de görüldüğü gibi sanık, 30 kilometrelik hız sınırının olduğu yerde çok hızlı geldiğinden dolayı maktulün ölmesine sebep olmuştur." diye konuştu.

Maktul Gül'ün babası Arif Gül de Adli Tıp Kurumunun raporunu kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatı Erhan Oğuz Düzcü ise birbiriyle uyumlu olan dosyadaki iki raporda da müvekkilinin tali kusurlu bulunduğunu ifade etti.