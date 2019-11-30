DHA

DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. Yağışların saat 15:00 sularında başlayıp akşam saat 21:00'e kadar sürmesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

AA'da yer alan habere göre de, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.