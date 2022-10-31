Dikkat! Kasım da kurak geçecek!

Ege’de 20 yıllık kuraklık yaşanıyor. En son yağmurun ağustos ayı sonlarında düştüğü bölgede bazı alanlar son olarak böylesi yağmursuz bir dönemi 2000’li yılların başında yaşamıştı. İzmir, Aydın ve Çanakkale-Balıkesir çevreleri sonbaharı yağmursuz götürüyor. Günlük su kullanımına ilave olarak açık gök yüzü, mevsim ortalaması üstünde sıcak hava ile suyumuz normalden hızlı buharlaşıyor.
Şu anki hava tahminlerine göre iyimser olmak için cuma ve cumartesiyi bekleyeceğiz. 5-6-7 Kasım yani önümüzdeki hafta sonu Trakya, Ege ve Batı Akdeniz yağışlı bir havanın etkisine girebilir. Yağışların bu kez de şiddetli sağanak halinde gelme ihtimali var, hafta sonu Ege’de olacakların hava tahminlerini yakından takip etmesinde fayda var.
İstanbul’un poyrazı havanın biraz olsun temizlenmesini, hava kalitemizin artmasını sağlıyor. Yağmursuz günler sürerken güneş altında İstanbul 20 dereceyi aşıyor. Durgun İç Anadolu bugünlerde sis ve puslu sabahlara uyanıp gün içinde (artık manasızca) güneşleniyor. Yine 1 aydan uzun süredir damla düşmeyen Orta Anadolu’da da azalan su gelecek haftalarda konuşacağımız konu olarak görünüyor.
Türkiye’de yağışlar bu hafta Doğu Karadeniz (biraz da Doğu Anadolu) çevresinde, Artvin-Rize ve buraların yüksek iç kesimlerinde yağış salı ve cuma günleri kuvvetli olacak görünüyor. Yayla ve dağ evlerine gidişler dönüşler bu hafta sonu kar beyazı altında olabilir, bu kesimde kış koşullarına hazırlıklı olmalı.
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