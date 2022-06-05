Dicle'de felaket! 3 lise öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika... Sur ilçesinde öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı.

DHA'nın haberine göre gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu. İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.