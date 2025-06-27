Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEVA Partisi'nde 2 istifa | Son dakika haberleri

        DEVA Partisi'nde 2 istifa

        DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, partilerinden ayrıldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 20:44 Güncelleme: 27.06.2025 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEVA Partisi'nde 2 istifa
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, DEVA Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı.

        Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisi'nden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum." ifadesine yer verdi.

        Cem Avşar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Mart 2020 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

        Rızvanoğlu ve Avşar'ın istifalarının ardından TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 11'e yükseldi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da!
        GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Habertürk Anasayfa