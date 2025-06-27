Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında işverenin beklenen ikinci teklifi açıklandı.

Buna göre, kamu işçisi zam pazarlığında ikinci teklif, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 17, yılın ikinci altı ayı için yüzde 10 zam şeklinde yapıldı.

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Aynı teklifte, 2026 yılı birinci altı ay için yüzde 7, ikinci altı ay için de yüzde 5 oranında zam teklifi yapıldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Verilen teklifin bir anlamı yok. Bunun anlamı şudur, siz meydanları boş bırakmayın, eylemlerinize devam edin, meydanları ısıtın anlamına gelir. TÜRK-İŞ olarak, eylemlerimiz zaten devam edecek" dedi.

Ağar, 600 bin kamu işçisini de eylemlere destek vermeye çağırdı.

İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ

Kamu işçilerine ilk teklifte ücretlere birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yapılmış ancak bu teklif kabul edilmemişti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk teklife ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün bize verilen teklif, bizleri gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif, bizim teklifimizin karşısında maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki açıklamam gerekirse birinci 6 ay teklifleri yüzde 16, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 5. Diğer sosyal hakların artışı da ücret artışlarına göre verilen iki kalem bir teklif" ifadelerini kullanmıştı.