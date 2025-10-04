Dev derbinin VAR hakemi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak.

Bu mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise maçın 4. hakemi olacak.

Derbide VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum ile Eren Özyemişcioğlu görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/dVUKlGTw9o — Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) October 4, 2025