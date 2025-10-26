Habertürk
        SON DAKİKA DEPREMLERİ || Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 26 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 26 Ekim Pazar: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'de meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 26 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 00:01 Güncelleme: 26.10.2025 - 00:01
        • 1

          Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Antalya Kaş açıklarında ve Balıkesir’de 3 üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        • 2

          BALIKESİR’DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.32’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          ANTALYA KAŞ AÇIKLARINDA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 00.24’te merkez üssü Akdeniz olan 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

          Antalya’nın Kaş ilçesine 141.00 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerden 14.48 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 4

          25 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

          2025-10-25 03:32:33 39.19528 28.20583 6.45 MW 3.7 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-25 00:24:20 35.06139 28.85917 14.48 ML 3.3 Akdeniz - [141.00 km] Kaş (Antalya)

        • 5

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
