        EN SON DEPREMLER ANLIK TAKİP EKRANI: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 21 Eylül 2025 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi 21 Eylül Pazar: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin dört bir yanında gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine ekleniyor. Bu sebeple yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD verilerine göre, Kütahya gece yarısı deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Eylül 2025 son depremler listesi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 07:47 Güncelleme: 21.09.2025 - 09:54
          Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün en şiddetli sarsıntı Kütahya’da meydana geldi. İşte, 21 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

          KÜTAHYA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.16'da Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

          4,2 büyüklüğündeki deprem, 9,49 kilometre derinlikte kaydedildi.

          21 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;

          2025-09-21 02:16:22 39.24111 28.97917 7.06 MW 4.2 Simav (Kütahya)

          EN SON NEREDE DEPREM OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

