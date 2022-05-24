AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi güncel şekilde yayınlanıyor. 24 Mayıs Salı günü meydana gelen depremleri sizler için haberimizde derledik. İşte, 24 Mayıs Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası...

24 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

24 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.24 10:26:34 36.4142 27.0748 6.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.05.24 08:42:21 37.0603 28.3515 6.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.24 07:41:52 37.1285 28.7388 22.8 -.- 2.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.24 07:23:44 40.4492 32.8690 9.2 -.- 2.5 -.- YILDIRIMEVCI-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.05.24 05:16:05 36.4488 27.0275 16.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.05.24 05:15:46 37.0670 28.4003 11.1 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.24 04:14:22 35.0630 35.8027 82.0 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel

2022.05.24 03:46:54 37.0552 28.3708 7.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.24 02:59:54 40.6228 27.7150 13.2 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2022.05.24 02:05:12 38.6517 43.1107 5.0 -.- 3.4 3.4 VAN GOLU İlksel

2022.05.24 01:41:28 36.7228 27.9390 79.1 -.- 3.2 3.2 BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.05.24 01:04:13 36.2972 28.2410 4.5 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.24 00:35:26 39.2598 33.0727 2.5 -.- 1.6 -.- KARAHAMZALI-BALA (ANKARA) İlksel