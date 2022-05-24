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Haberler Gündem Son dakika depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Mayıs Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli son depremler listesi! deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri merak ediliyor. Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli tarafından günlük olarak yayınlanıyor. Deprem endişesi yaşayan kişiler, "Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 24 Mayıs Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

24.05.2022 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Mayıs Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi güncel şekilde yayınlanıyor. 24 Mayıs Salı günü meydana gelen depremleri sizler için haberimizde derledik. İşte, 24 Mayıs Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası...

24 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

24 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.05.24 10:26:34 36.4142 27.0748 6.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 08:42:21 37.0603 28.3515 6.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 07:41:52 37.1285 28.7388 22.8 -.- 2.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 07:23:44 40.4492 32.8690 9.2 -.- 2.5 -.- YILDIRIMEVCI-CUBUK (ANKARA) İlksel
2022.05.24 05:16:05 36.4488 27.0275 16.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 05:15:46 37.0670 28.4003 11.1 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 04:14:22 35.0630 35.8027 82.0 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2022.05.24 03:46:54 37.0552 28.3708 7.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.24 02:59:54 40.6228 27.7150 13.2 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2022.05.24 02:05:12 38.6517 43.1107 5.0 -.- 3.4 3.4 VAN GOLU İlksel
2022.05.24 01:41:28 36.7228 27.9390 79.1 -.- 3.2 3.2 BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 01:04:13 36.2972 28.2410 4.5 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.24 00:35:26 39.2598 33.0727 2.5 -.- 1.6 -.- KARAHAMZALI-BALA (ANKARA) İlksel

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