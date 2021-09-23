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Deprem mi oldu? Son dakika depremler - Kandilli 23 Eylül - İstanbul ve Marmara'da hissedildi

Son dakika deprem haberleri... 23 Eylül Kandilli depremler listesi sabah saatlerinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer aldı. Marmara Bölgesi illerinde saat 09.00 sıralarında hissedilen sarsıntı sonrası "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Kısa süre içerisinde depremin Yalova'da meydana geldiği öğrenildi. İşte Kandilli son depremler tablosu...

23.09.2021 - 09:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika depremler 22 Eylül Kandilli ve AFAD: Tokat depremle sarsıldı!

Son depremler tablosu 23 Eylül Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor.

Hemen belirtelim ki kısa süreli paniğe yol açan deprem Yalova'da meydana geldi. İlk ulaşan verilere göre depremin büyüklüğü 3.0 olarak kaydedildi.

Merak edenler için Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.09.23 07:35:30  36.4162   27.1123       14.5      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.23 07:10:06  36.4202   27.2000        9.2      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.23 06:46:51  37.5780   35.7163       12.7      -.-  1.4  -.-   KUYTUCAK-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2021.09.23 06:36:22  37.5535   26.7225       13.0      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.23 06:26:31  38.5830   39.7383        9.6      -.-  1.8  -.-   KUSHANE-(ELAZIG)                                  İlksel
2021.09.23 04:46:38  38.8720   29.1222        5.8      -.-  1.8  -.-   KARAKUR-SAPHANE (KUTAHYA)                         İlksel
2021.09.23 03:24:07  39.0517   28.6080       12.4      -.-  1.4  -.-   ORUCULER-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel
2021.09.23 03:23:11  38.4837   42.2258       13.4      -.-  0.9  -.-   ORENLIK-TATVAN (BITLIS)                           İlksel
2021.09.23 02:57:41  36.3328   27.1218        5.0      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.23 02:49:06  37.8728   35.1385       12.3      -.-  1.4  -.-   PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)                         İlksel
2021.09.23 02:31:22  36.4758   27.2193        9.4      -.-  1.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.23 02:26:17  36.4767   27.1583        2.7      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.23 02:05:49  37.8872   29.3143       18.7      -.-  1.5  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.23 01:48:43  37.9767   37.8838        5.0      -.-  1.1  -.-   HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2021.09.23 01:07:43  38.4340   38.1738       13.2      -.-  1.3  -.-   BINDAL-(MALATYA)                                  İlksel
2021.09.22 23:30:04  37.8970   29.2827       12.5      -.-  2.3  -.-   BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)                      İlksel
2021.09.22 23:05:44  37.4572   27.9825       11.3      -.-  1.9  -.-   HACIVELILER-YATAGAN (MUGLA)                       İlksel
2021.09.22 22:24:21  36.3043   26.9875        5.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.22 18:17:31  39.4938   26.2257       13.0      -.-  1.8  -.-   BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel
2021.09.22 16:53:11  37.1788   37.4368        0.0      -.-  1.7  -.-   OVUNDUK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2021.09.22 16:40:17  36.4213   27.1050        6.5      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.22 15:50:56  37.0375   28.0860        2.6      -.-  1.7  -.-   KULTAK-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2021.09.22 15:49:53  37.7190   29.3732        0.0      -.-  1.7  -.-   AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2021.09.22 15:45:30  40.6588   42.5833       16.4      -.-  1.8  -.-   BESPINARLAR-SENKAYA (ERZURUM)                     İlksel
2021.09.22 15:14:37  37.9327   35.6557       10.8      -.-  1.6  -.-   CONDU-FEKE (ADANA)                                İlksel
2021.09.22 15:12:57  36.4583   27.2092        8.6      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.22 14:42:10  40.0058   42.9257        5.0      -.-  2.1  -.-   CATALIPASA-(AGRI)                                 İlksel
2021.09.22 14:34:34  39.9393   27.1592        9.3      -.-  1.6  -.-   CINARCIK-YENICE (CANAKKALE)                       İlksel
2021.09.22 13:04:48  36.4150   27.2728        9.5      -.-  1.7  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.09.22 11:51:04  37.1732   37.1432        0.0      -.-  1.5  -.-   ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2021.09.22 11:30:34  38.1383   27.2282       16.3      -.-  1.8  -.-   KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)                         İlksel
2021.09.22 10:11:36  39.7683   25.7287       18.1      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.09.22 10:07:09  39.5400   33.2012        4.1      -.-  1.6  -.-   UCEM-BALA (ANKARA)                                İlksel
2021.09.22 09:50:47  38.5538   38.2477        5.0      -.-  1.4  -.-   BAHCELIEVLER-YAZIHAN (MALATYA)                    İlksel
2021.09.22 09:48:54  37.6090   38.5123        8.7      -.-  2.0  -.-   TASKUYU-SAMSAT (ADIYAMAN)                         İlksel
2021.09.22 08:08:30  38.0988   35.1510       15.7      -.-  1.6  -.-   HACIBEYLI-(NIGDE)                                 İlksel
2021.09.22 07:44:38  37.1832   23.6123       89.2      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.09.22 06:36:29  40.5443   35.7350        7.5      -.-  1.4  -.-   OVASARAY-(AMASYA)                                 İlksel
2021.09.22 05:39:42  39.6448   33.2310        5.4      -.-  1.3  -.-   KUCUKBAYAT-BALA (ANKARA)                          İlksel
2021.09.22 04:03:36  37.7097   29.3535       13.1      -.-  1.4  -.-   AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2021.09.22 04:03:09  38.3178   23.4043       29.4      -.-  3.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.09.22 04:02:27  34.4768   23.9048       28.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

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