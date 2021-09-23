Son depremler tablosu 23 Eylül Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor.

Hemen belirtelim ki kısa süreli paniğe yol açan deprem Yalova'da meydana geldi. İlk ulaşan verilere göre depremin büyüklüğü 3.0 olarak kaydedildi.

Merak edenler için Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.09.23 07:35:30 36.4162 27.1123 14.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.23 07:10:06 36.4202 27.2000 9.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.23 06:46:51 37.5780 35.7163 12.7 -.- 1.4 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.09.23 06:36:22 37.5535 26.7225 13.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.23 06:26:31 38.5830 39.7383 9.6 -.- 1.8 -.- KUSHANE-(ELAZIG) İlksel 2021.09.23 04:46:38 38.8720 29.1222 5.8 -.- 1.8 -.- KARAKUR-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel 2021.09.23 03:24:07 39.0517 28.6080 12.4 -.- 1.4 -.- ORUCULER-DEMIRCI (MANISA) İlksel 2021.09.23 03:23:11 38.4837 42.2258 13.4 -.- 0.9 -.- ORENLIK-TATVAN (BITLIS) İlksel 2021.09.23 02:57:41 36.3328 27.1218 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.23 02:49:06 37.8728 35.1385 12.3 -.- 1.4 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel 2021.09.23 02:31:22 36.4758 27.2193 9.4 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.23 02:26:17 36.4767 27.1583 2.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.23 02:05:49 37.8872 29.3143 18.7 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.23 01:48:43 37.9767 37.8838 5.0 -.- 1.1 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2021.09.23 01:07:43 38.4340 38.1738 13.2 -.- 1.3 -.- BINDAL-(MALATYA) İlksel 2021.09.22 23:30:04 37.8970 29.2827 12.5 -.- 2.3 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel 2021.09.22 23:05:44 37.4572 27.9825 11.3 -.- 1.9 -.- HACIVELILER-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2021.09.22 22:24:21 36.3043 26.9875 5.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.09.22 18:17:31 39.4938 26.2257 13.0 -.- 1.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2021.09.22 16:53:11 37.1788 37.4368 0.0 -.- 1.7 -.- OVUNDUK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2021.09.22 16:40:17 36.4213 27.1050 6.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.22 15:50:56 37.0375 28.0860 2.6 -.- 1.7 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel 2021.09.22 15:49:53 37.7190 29.3732 0.0 -.- 1.7 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2021.09.22 15:45:30 40.6588 42.5833 16.4 -.- 1.8 -.- BESPINARLAR-SENKAYA (ERZURUM) İlksel 2021.09.22 15:14:37 37.9327 35.6557 10.8 -.- 1.6 -.- CONDU-FEKE (ADANA) İlksel 2021.09.22 15:12:57 36.4583 27.2092 8.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.09.22 14:42:10 40.0058 42.9257 5.0 -.- 2.1 -.- CATALIPASA-(AGRI) İlksel 2021.09.22 14:34:34 39.9393 27.1592 9.3 -.- 1.6 -.- CINARCIK-YENICE (CANAKKALE) İlksel 2021.09.22 13:04:48 36.4150 27.2728 9.5 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.09.22 11:51:04 37.1732 37.1432 0.0 -.- 1.5 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2021.09.22 11:30:34 38.1383 27.2282 16.3 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel 2021.09.22 10:11:36 39.7683 25.7287 18.1 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.09.22 10:07:09 39.5400 33.2012 4.1 -.- 1.6 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel 2021.09.22 09:50:47 38.5538 38.2477 5.0 -.- 1.4 -.- BAHCELIEVLER-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2021.09.22 09:48:54 37.6090 38.5123 8.7 -.- 2.0 -.- TASKUYU-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel 2021.09.22 08:08:30 38.0988 35.1510 15.7 -.- 1.6 -.- HACIBEYLI-(NIGDE) İlksel 2021.09.22 07:44:38 37.1832 23.6123 89.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2021.09.22 06:36:29 40.5443 35.7350 7.5 -.- 1.4 -.- OVASARAY-(AMASYA) İlksel 2021.09.22 05:39:42 39.6448 33.2310 5.4 -.- 1.3 -.- KUCUKBAYAT-BALA (ANKARA) İlksel 2021.09.22 04:03:36 37.7097 29.3535 13.1 -.- 1.4 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2021.09.22 04:03:09 38.3178 23.4043 29.4 -.- 3.3 -.- YUNANISTAN İlksel 2021.09.22 04:02:27 34.4768 23.9048 28.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel