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Deprem orayı da vurdu! Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı

Büyük felakette her iki depremden de etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi. İlçede köylerle birlikte 147 hasarlı bina tespit edildi

Giriş: 17.02.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem orayı da vurdu! Sivas Gürün de artık afet bölgesi
Deprem orayı da vurdu! Sivas Gürün de artık afet bölgesi
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DHA

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği yerlerden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı. İlçede köylerle birlikte 147 hasarlı bina tespit edildi.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı.

147 BİNA AĞIR HASARLI

Yapılan incelemelerde bina yıkımı görülmeyen ilçede, köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar oluştuğu belirtildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede hasarlı binalarda kalanların barınması için eski cezaevi alanına 70 adet konteyner yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Hasar tespit edilen binaların da kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi. Dün ilçeye giden AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, beraberinde Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve ilçe yöneticileri ile hasarlı binaları inceleyerek bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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