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Son dakika deprem verileri: 8 Mart AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberleri yurdun dört bir yanından gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Mart tarihinde gerçekleşen Afetlere Hazırlık Değerlendirme Toplantısında konuştu. Bakan Soylu, son bir yılda Türkiye genelinde 25 bin 753 deprem meydana geldiğini açıkladı. Açıklamaların ardından deprem endişesi yaşayan vatandaşlar AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırıyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son dakika depremler

08.03.2022 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Mart 2022 Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 8 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 8 MART

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD tarafından kaydedilen son deprem Niğde Çamardı'da meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 8 MART

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.08 09:19:25 38.5590 43.1203 5.0 -.- 2.8 -.- VAN GOLU İlksel
2022.03.08 07:21:06 39.1555 28.2870 7.6 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.08 07:20:28 37.9343 27.3847 4.6 -.- 1.7 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.03.08 06:43:08 35.4265 31.0135 104.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.08 05:58:12 36.5345 26.8313 121.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.08 05:51:03 39.1653 28.2763 6.5 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.08 05:47:50 37.0625 28.3998 12.4 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.08 05:40:09 37.6227 29.7957 8.8 -.- 2.0 -.- ORHANLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.03.08 05:34:56 40.5948 32.7685 5.3 -.- 2.6 -.- EGERLIKUZOREN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2022.03.08 04:49:17 38.5623 43.2978 17.7 -.- 1.5 -.- BARDAKCI-(VAN) İlksel
2022.03.08 03:36:37 36.9270 29.2175 3.8 -.- 1.0 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.03.08 02:24:24 38.0212 43.8990 5.0 -.- 1.5 -.- BARIS-BASKALE (VAN) İlksel
2022.03.08 02:07:47 40.4278 28.5505 9.4 -.- 2.1 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.08 02:03:04 38.0998 43.8648 5.0 -.- 2.7 -.- ARINDI-GURPINAR (VAN) İlksel
2022.03.08 01:12:07 34.9273 23.0915 86.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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