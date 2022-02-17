Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? Son dakika deprem haritası: 17 Şubat 2022 AFAD - Kandilli son depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 17 Şubat Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi meydana gelen depremlerin ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 17 ŞUBAT 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 17 ŞUBAT 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.17 08:42:03 36.9693 27.4815 7.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.17 08:31:29 40.4053 26.3418 13.2 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.17 07:42:19 38.4597 43.2395 13.5 -.- 1.4 -.- EDREMIT (VAN) İlksel

2022.02.17 06:48:35 36.4980 25.2993 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.17 06:37:30 36.8035 31.2958 5.9 -.- 2.4 -.- COLAKLI-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2022.02.17 06:05:31 38.0325 28.9927 8.9 -.- 1.9 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2022.02.17 05:25:01 41.2698 43.8838 5.0 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel

2022.02.17 05:24:54 39.8900 39.3375 26.0 -.- 2.0 -.- AHMETLI-(ERZINCAN) İlksel

2022.02.17 04:25:42 36.9478 27.6188 2.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.17 03:22:35 40.3212 35.3838 5.0 -.- 2.1 -.- SENEMOGLU-ORTAKOY (CORUM) İlksel

2022.02.17 02:48:20 38.5578 39.4313 2.8 -.- 1.9 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2022.02.17 02:30:08 41.1633 43.9543 4.8 -.- 1.9 -.- ERMENISTAN İlksel