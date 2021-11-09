Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 9 Kasım nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

Dün akşam saat 20.43'te Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem AFAD ve Kandilli son depremler listelerinin gündeme gelmesine neden oldu. Konya'da ve çevre illerde hissedilen artçı sarsıntılar nedeniyle "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusu merak ediliyor. Bugün (9 Kasım) meydana gelen depremler neler? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

09.11.2021 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 9 Kasım nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen ve kentin pek çok bölgesinde hissedilen deprem, Türkiye'nin her bölgesinde deprem araştırmalarının artmasına neden oldu. 9 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 9 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Adana Karaisalı'da 09/11/2021 - 09:06:34'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 9 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.09 09:13:23  37.3613   35.0653        8.6      -.-  3.1  3.2   CEVLIK-KARAISALI (ADANA)                          İlksel
2021.11.09 09:06:34  37.3553   35.0588        7.1      -.-  3.4  3.3   GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel
2021.11.09 08:50:03  35.1973   25.3057        9.6      -.-  3.1  3.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.09 08:27:18  38.3398   38.7970       15.8      -.-  2.0  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2021.11.09 08:22:09  37.9238   27.1235        7.0      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.09 08:01:14  38.9350   27.8632        0.0      -.-  1.9  -.-   AKHISAR (MANISA)                                  İlksel
2021.11.09 07:58:12  37.7953   32.1053       10.5      -.-  1.2  -.-   SEFAKOY-MERAM (KONYA)                             İlksel
2021.11.09 07:06:25  37.1548   37.1803        8.9      -.-  1.3  -.-   DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel
2021.11.09 06:55:17  37.8795   32.0847        5.3      -.-  2.2  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.09 06:39:46  36.5380   27.2462        6.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.09 06:13:02  38.5117   30.9593       11.3      -.-  1.2  -.-   AKKONAK-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2021.11.09 05:51:57  40.7112   29.2123        3.0      -.-  1.1  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2021.11.09 05:24:21  37.8683   32.0933        7.5      -.-  1.2  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.09 05:08:14  37.7735   32.0708        5.2      -.-  1.1  -.-   YATAGAN-MERAM (KONYA)                             İlksel
2021.11.09 04:17:52  40.3812   25.8978       20.2      -.-  1.9  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                      İlksel
2021.11.09 03:58:25  38.9542   26.0865        4.8      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.11.09 03:45:09  37.8867   29.5655        8.3      -.-  1.0  -.-   BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI)                   İlksel
2021.11.09 03:38:29  37.8377   32.1270       11.0      -.-  1.2  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.09 03:37:50  37.9523   32.0643       14.5      -.-  0.9  -.-   MULAYIM-DERBENT (KONYA)                           İlksel
2021.11.09 03:28:54  37.1563   36.3552       12.8      -.-  1.5  -.-   SEKERDERE-(OSMANIYE)                              İlksel
2021.11.09 03:27:04  37.7547   32.1788       17.3      -.-  1.1  -.-   ERENKAYA-MERAM (KONYA)                            İlksel
2021.11.09 03:20:00  37.8743   32.1288       13.5      -.-  0.7  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.09 03:19:02  37.9565   28.7955        4.0      -.-  1.7  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       İlksel
2021.11.09 03:00:21  37.9067   32.0997        3.7      -.-  1.1  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.09 02:49:05  36.3240   28.5943       50.3      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.09 02:45:23  37.9635   32.3623       21.0      -.-  0.5  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel
2021.11.09 02:38:06  37.8832   32.0848        7.1      -.-  4.0  3.9   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.09 02:34:59  37.8285   27.5207        7.9      -.-  1.4  -.-   ARGAVLI-SOKE (AYDIN)                              İlksel
2021.11.09 02:22:22  36.4475   28.7188       13.8      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.09 02:17:23  34.7872   28.6192       70.2      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.09 01:52:12  38.7063   30.6500        8.4      -.-  0.9  -.-   KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR)                       İlksel
2021.11.09 01:46:42  36.4172   27.1277        2.5      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.09 01:33:05  37.8580   32.1005        5.1      -.-  0.9  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.09 01:23:16  37.8303   32.0932        8.3      -.-  1.3  -.-   SAGLIK-MERAM (KONYA)                              İlksel
2021.11.09 00:52:36  37.8300   32.1140        7.0      -.-  1.6  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.09 00:35:40  37.8170   32.1637       15.5      -.-  0.8  -.-   SEFAKOY-MERAM (KONYA)                             İlksel
2021.11.09 00:19:43  37.0573   28.3510        3.8      -.-  1.3  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.09 00:12:51  37.8325   32.1205        8.0      -.-  0.7  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.09 00:11:13  37.8710   32.0900        5.4      -.-  2.2  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun
Estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun
Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: 5. dalga başladı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: 5. dalga başladı
Kolları ve bacakları olmadığı için terk edildi! Şimdi ünlü oldu
Kolları ve bacakları olmadığı için terk edildi! Şimdi ünlü oldu
Karısından boşandı! Komşusuyla sevgili oldu
Karısından boşandı! Komşusuyla sevgili oldu
Konya'da deprem!
Konya'da deprem!
Bertolacci'nin gönlü Galatasaray'da
Bertolacci'nin gönlü Galatasaray'da
Son şans!
Son şans!
2 yıldızda kontrat çıkmazı!
2 yıldızda kontrat çıkmazı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.