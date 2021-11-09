Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen ve kentin pek çok bölgesinde hissedilen deprem, Türkiye'nin her bölgesinde deprem araştırmalarının artmasına neden oldu. 9 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 9 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Adana Karaisalı'da 09/11/2021 - 09:06:34'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 9 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.09 09:13:23 37.3613 35.0653 8.6 -.- 3.1 3.2 CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel 2021.11.09 09:06:34 37.3553 35.0588 7.1 -.- 3.4 3.3 GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel 2021.11.09 08:50:03 35.1973 25.3057 9.6 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.09 08:27:18 38.3398 38.7970 15.8 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.09 08:22:09 37.9238 27.1235 7.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.09 08:01:14 38.9350 27.8632 0.0 -.- 1.9 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel 2021.11.09 07:58:12 37.7953 32.1053 10.5 -.- 1.2 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 07:06:25 37.1548 37.1803 8.9 -.- 1.3 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2021.11.09 06:55:17 37.8795 32.0847 5.3 -.- 2.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 06:39:46 36.5380 27.2462 6.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.09 06:13:02 38.5117 30.9593 11.3 -.- 1.2 -.- AKKONAK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.11.09 05:51:57 40.7112 29.2123 3.0 -.- 1.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2021.11.09 05:24:21 37.8683 32.0933 7.5 -.- 1.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 05:08:14 37.7735 32.0708 5.2 -.- 1.1 -.- YATAGAN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 04:17:52 40.3812 25.8978 20.2 -.- 1.9 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel 2021.11.09 03:58:25 38.9542 26.0865 4.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.09 03:45:09 37.8867 29.5655 8.3 -.- 1.0 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2021.11.09 03:38:29 37.8377 32.1270 11.0 -.- 1.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 03:37:50 37.9523 32.0643 14.5 -.- 0.9 -.- MULAYIM-DERBENT (KONYA) İlksel 2021.11.09 03:28:54 37.1563 36.3552 12.8 -.- 1.5 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE) İlksel 2021.11.09 03:27:04 37.7547 32.1788 17.3 -.- 1.1 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 03:20:00 37.8743 32.1288 13.5 -.- 0.7 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 03:19:02 37.9565 28.7955 4.0 -.- 1.7 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel 2021.11.09 03:00:21 37.9067 32.0997 3.7 -.- 1.1 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 02:49:05 36.3240 28.5943 50.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.09 02:45:23 37.9635 32.3623 21.0 -.- 0.5 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2021.11.09 02:38:06 37.8832 32.0848 7.1 -.- 4.0 3.9 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 02:34:59 37.8285 27.5207 7.9 -.- 1.4 -.- ARGAVLI-SOKE (AYDIN) İlksel 2021.11.09 02:22:22 36.4475 28.7188 13.8 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.09 02:17:23 34.7872 28.6192 70.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.09 01:52:12 38.7063 30.6500 8.4 -.- 0.9 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.11.09 01:46:42 36.4172 27.1277 2.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.09 01:33:05 37.8580 32.1005 5.1 -.- 0.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 01:23:16 37.8303 32.0932 8.3 -.- 1.3 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 00:52:36 37.8300 32.1140 7.0 -.- 1.6 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 00:35:40 37.8170 32.1637 15.5 -.- 0.8 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 00:19:43 37.0573 28.3510 3.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.09 00:12:51 37.8325 32.1205 8.0 -.- 0.7 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.09 00:11:13 37.8710 32.0900 5.4 -.- 2.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel