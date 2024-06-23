Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması sebebiyle gün içinde pek çok bölgede sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean kamuoyu ile paylaşıyor. Yayımlanan verilere göre son olarak; Manisa'da bir deprem meydana geldi. İşte, 23 Hazirab 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...