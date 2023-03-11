AFAD ve Kandilli son depremler listesi, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından sık sık takip ediliyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da büyük hasara yol açan depremlerin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürüyor. 11 Mart gününün ilk saatlerinde Malatya, Kahramanmaraş ve Akdeniz Oniki Adalar'da deprem meydana geldi. İşte, 11 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem bilgilerini, konumu, büyüklüğü ve şiddetini anlık listesi...