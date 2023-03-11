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SON DAKİKA DEPREM | Kahramanmaraş ve Akdeniz'de korkutan deprem! 11 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce depremi mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş ve Akdeniz'de korkutan deprem!11 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem son dakika haberleri Kandilli ve AFAD tarafından anbean paylaşılıyor. 11 ilde hasara yol açan Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'da büyük depremlerle sallanmıştı. Deprem bölgelerinde artçı depremler devam ederken gözler son depremler listesine çevriliyor. İşte, 11 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Giriş: 11.03.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AFAD ve Kandilli son depremler listesi, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından sık sık takip ediliyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da büyük hasara yol açan depremlerin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar sürüyor. 11 Mart gününün ilk saatlerinde Malatya, Kahramanmaraş ve Akdeniz Oniki Adalar'da deprem meydana geldi. İşte, 11 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem bilgilerini, konumu, büyüklüğü ve şiddetini anlık listesi...

  • BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 10.000'in üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

  • MALATYA'DA DEPREM!

    Malatya'nın Pütürge ilçesi 11 Mart Cumaretsi günü saat 00:44'te 3,3 büyüklüğündeki depremle sallandı.

  • KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇI SARSINTI!

    Kahramanmaraş'ın Nurhak bölgesinde saat 01:41'de 3,3'lük deprem meydana geldi.

    Kahramnamaraş Elbistan, saat 08:39'da 3,1 büyüklüğündeki depremle sallandı.

  • AKDENİZ 3,3 İLE SALLANDI!

    Akdeniz Oniki Adalar bölgesinde saat 01:54'te 3,3 büyüklüğündeki deprem oldu.

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 11 MART

    Saat 08:39 - Kahramanmaraş Elbistan 3,1 

    Saat 07:30 - Akdneiz Oniki Adalar 3,7

    Saat 07:22 - Akdneiz Oniki Adalar 3,2

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

     

  • "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

  • OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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