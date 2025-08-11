Son dakika depremler 12 Ağustos 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli son depremler verilerine göre Balıkesir'de artçı depremler sürüyor. Depremin merkezi, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler paylaşıldı. Deprem İstanbul ve Bursa dahil pek çok ilimizden hissedildi. Sarsıntı sebebiyle bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bakan Yerlikaya Balıkesir Sındırgı bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını yaralıların tedavisini sürdürdüğünü bildirdi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve nerede sorusuna yanıt aranıyor. Peki deprem mi oldu, merkezi ve büyüklüğü neresi? İşte, Balıkesir Sındırgı depremi ile ilgili son durum ve 12 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
- 1
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Dün akşam Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan bu sarsıntı pek çok ilimizden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçılar sürüyor. Peki en son deprem nerede oldu, Balıkesir’de deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi 12 Ağustos 2025
- 2
ARTÇILAR SÜRÜYOR
AFAD verilerine göre; Sındırgı (Balıkesir) saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Balıkesir'de saat 19.37'de 4.1, saat 19.42'de ise 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BALIKESİR’DE DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 10 Ağustos’ta saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
11 Ağustos 2025 bugün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 2.5 büyüklüğü üzeri depremler;
2025-08-11 16:21:12 39.21972 28.09306 7.28 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 15:52:54 39.2375 28.20889 7.0 MW 3.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 15:36:46 39.14917 28.20167 9.36 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 15:33:2439.2186128.178068.47ML3.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 15:26:0939.2058328.089448.68MW3.7Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 15:21:46 39.21806 28.09111 8.4 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 14:44:33 39.19583 28.12667 6.98 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 14:39:2739.1541728.139449.68ML2.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 14:37:2239.1555628.201114.63ML2.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 14:30:3039.20528.103618.25ML2.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 14:19:54 39.15333 28.2275 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 14:15:05 39.21778 28.19222 10.54 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 14:09:06 39.15694 28.19778 7.94 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 13:42:2439.2538928.058338.08ML3.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 13:38:22 39.21528 28.16639 7.77 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 12:53:09 39.205 28.13583 10.36 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 12:26:37 39.21417 28.14611 10.13 MW 3.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 12:11:22 39.19028 28.15778 7.54 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 12:00:42 39.23333 27.99361 7.0 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 11:30:2539.1880628.102226.43ML2.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 11:29:5539.2352828.140569.99ML2.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 11:25:47 39.19917 28.17722 7.42 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 11:20:13 39.19778 28.16611 6.89 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 11:14:05 39.2475 28.1175 6.99 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 10:51:11 39.21528 28.19778 7.2 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 10:44:06 39.20278 28.09361 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 10:29:0939.1983328.177229.09ML2.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 10:26:4439.2438928.2783311.67MW3.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 10:24:2139.20528.159729.12ML2.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 10:22:13 39.17944 28.16806 15.43 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 10:10:56 39.20278 28.13111 9.34 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 09:57:0939.2427827.982786.99ML2.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 09:55:4439.2419427.984447.05MW3.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 09:54:5439.2383328.191677.63ML2.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 09:48:21 39.20556 28.19278 6.55 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 09:41:04 39.17111 28.16917 6.97 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
- 3
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ'da da hissedildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonucu 29 kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır olmadığını ifade etti.
HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin Nihat Önbaş (81) olduğu belirlendi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.
-
- 4
YAZ OKULLARI 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde eğitim veren yaz okullarının 11 Ağustos Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş oldun dilekleri iletildi.
- 5
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan, "Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun." dedi.
- 6
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
-
- 7