Son depremler tablosu 4 Ekim Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Yunanistan ve Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

İşte Kandilli tarafından kaydedilen 4 Ekim depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 4 EKİM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.10.04 12:17:36 37.0287 28.1733 3.0 -.- 1.6 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel 2021.10.04 11:39:41 37.5285 35.8127 3.8 -.- 1.1 -.- TURGUTLU-KOZAN (ADANA) İlksel 2021.10.04 11:38:50 37.8543 27.1322 20.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.04 11:35:54 36.9655 26.9867 25.3 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 11:07:48 38.8598 27.7832 0.0 -.- 1.0 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2021.10.04 11:05:26 35.6065 25.2848 28.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 10:52:36 37.8073 27.2720 3.3 -.- 1.3 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel 2021.10.04 10:33:35 35.1403 25.2800 14.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 10:31:39 37.2448 37.0755 0.0 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2021.10.04 10:17:18 35.5228 25.3355 11.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 09:46:49 35.0968 25.2843 5.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 09:36:49 37.4472 30.3975 5.0 -.- 2.5 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR) İlksel 2021.10.04 09:13:17 37.4528 30.4553 4.7 -.- 1.7 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel 2021.10.04 08:47:06 36.5028 27.3455 14.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 08:43:27 36.2930 27.1363 8.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 08:37:38 35.1243 25.2042 5.0 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 08:35:32 37.4243 27.7633 0.0 -.- 1.3 -.- KETENDERE-MILAS (MUGLA) İlksel 2021.10.04 07:44:45 39.4878 26.3218 8.1 -.- 2.1 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2021.10.04 07:30:13 37.4795 27.6798 5.0 -.- 1.8 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel 2021.10.04 06:48:28 36.2853 27.1685 13.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 06:19:41 40.7985 27.6897 12.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2021.10.04 06:12:10 40.8057 27.7400 7.7 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2021.10.04 05:57:27 38.0855 27.1355 11.5 -.- 1.5 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel 2021.10.04 05:28:22 37.8918 26.9660 6.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.04 04:56:15 37.4898 30.3737 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAYLA-(BURDUR) İlksel 2021.10.04 04:51:14 35.9697 28.9462 20.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.04 04:48:28 38.9805 42.0378 5.0 -.- 2.8 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel 2021.10.04 04:25:08 41.7532 25.5123 4.2 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel 2021.10.04 03:05:29 36.4460 27.1683 4.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 02:59:51 36.3813 27.1928 6.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 02:49:48 35.1027 25.2228 7.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 02:36:31 36.5188 27.3023 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 02:27:48 36.5530 25.6640 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.04 02:25:24 35.0477 25.1810 8.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 01:51:58 35.1110 25.2995 11.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 01:41:13 35.0530 25.2110 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 01:39:45 35.1057 25.2185 12.3 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 01:30:00 35.1332 25.2200 12.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 01:28:59 40.3903 25.9423 4.2 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.04 00:52:54 40.4547 29.0290 5.4 -.- 2.0 -.- NARLI-GEMLIK (BURSA) İlksel 2021.10.04 00:21:54 35.2052 25.1610 5.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 00:21:00 35.2667 25.2577 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 00:10:10 35.2622 25.3312 9.0 -.- 3.0 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.04 00:08:09 40.6248 27.4640 17.3 -.- 2.2 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel 2021.10.04 00:06:30 35.0968 25.1750 15.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel