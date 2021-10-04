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Son dakika deprem haberleri: Kandilli Rasathanesi 4 Ekim son depremler tablosu

Son dakika deprem haberleri... 4 Ekim Kandilli depremler listesi sabah saatlerinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer aldı. Merak edenler için güncel depremler listesini haberimizde derledik. Kandilli son dakika depremler tablosu...

04.10.2021 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri: Kandilli Rasathanesi 4 Ekim son depremler tablosu

Son depremler tablosu 4 Ekim Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Yunanistan ve Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

İşte Kandilli tarafından kaydedilen 4 Ekim depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 4 EKİM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.10.04 12:17:36  37.0287   28.1733        3.0      -.-  1.6  -.-   KIRAN-(MUGLA)                                     İlksel
2021.10.04 11:39:41  37.5285   35.8127        3.8      -.-  1.1  -.-   TURGUTLU-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2021.10.04 11:38:50  37.8543   27.1322       20.8      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.10.04 11:35:54  36.9655   26.9867       25.3      -.-  1.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.04 11:07:48  38.8598   27.7832        0.0      -.-  1.0  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2021.10.04 11:05:26  35.6065   25.2848       28.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 10:52:36  37.8073   27.2720        3.3      -.-  1.3  -.-   SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)                          İlksel
2021.10.04 10:33:35  35.1403   25.2800       14.1      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 10:31:39  37.2448   37.0755        0.0      -.-  1.7  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2021.10.04 10:17:18  35.5228   25.3355       11.9      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 09:46:49  35.0968   25.2843        5.3      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 09:36:49  37.4472   30.3975        5.0      -.-  2.5  -.-   KESTEL-BUCAK (BURDUR)                             İlksel
2021.10.04 09:13:17  37.4528   30.4553        4.7      -.-  1.7  -.-   KUSBABA-BUCAK (BURDUR)                            İlksel
2021.10.04 08:47:06  36.5028   27.3455       14.1      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.04 08:43:27  36.2930   27.1363        8.0      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.04 08:37:38  35.1243   25.2042        5.0      -.-  1.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 08:35:32  37.4243   27.7633        0.0      -.-  1.3  -.-   KETENDERE-MILAS (MUGLA)                           İlksel
2021.10.04 07:44:45  39.4878   26.3218        8.1      -.-  2.1  -.-   BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel
2021.10.04 07:30:13  37.4795   27.6798        5.0      -.-  1.8  -.-   KONAK-MILAS (MUGLA)                               İlksel
2021.10.04 06:48:28  36.2853   27.1685       13.3      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.04 06:19:41  40.7985   27.6897       12.2      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2021.10.04 06:12:10  40.8057   27.7400        7.7      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2021.10.04 05:57:27  38.0855   27.1355       11.5      -.-  1.5  -.-   CAMONU-MENDERES (IZMIR)                           İlksel
2021.10.04 05:28:22  37.8918   26.9660        6.4      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.10.04 04:56:15  37.4898   30.3737        5.0      -.-  1.8  -.-   AKYAYLA-(BURDUR)                                  İlksel
2021.10.04 04:51:14  35.9697   28.9462       20.4      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.04 04:48:28  38.9805   42.0378        5.0      -.-  2.8  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel
2021.10.04 04:25:08  41.7532   25.5123        4.2      -.-  2.4  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel
2021.10.04 03:05:29  36.4460   27.1683        4.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.04 02:59:51  36.3813   27.1928        6.3      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.04 02:49:48  35.1027   25.2228        7.8      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 02:36:31  36.5188   27.3023        5.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.04 02:27:48  36.5530   25.6640        5.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.04 02:25:24  35.0477   25.1810        8.2      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 01:51:58  35.1110   25.2995       11.5      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 01:41:13  35.0530   25.2110        5.0      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 01:39:45  35.1057   25.2185       12.3      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 01:30:00  35.1332   25.2200       12.2      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 01:28:59  40.3903   25.9423        4.2      -.-  1.4  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.10.04 00:52:54  40.4547   29.0290        5.4      -.-  2.0  -.-   NARLI-GEMLIK (BURSA)                              İlksel
2021.10.04 00:21:54  35.2052   25.1610        5.5      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 00:21:00  35.2667   25.2577        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 00:10:10  35.2622   25.3312        9.0      -.-  3.0  2.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.04 00:08:09  40.6248   27.4640       17.3      -.-  2.2  -.-   EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)                       İlksel
2021.10.04 00:06:30  35.0968   25.1750       15.6      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

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