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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika deprem haberleri: Hatay'da 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme: 22.5 yıl hapis talebi kabul edildi!

        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!

        Hatay'da, 6 Şubat'taki ilk depremde 81 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6'sı tutuklu biri firari 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:32
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        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
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        Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki 10 katlı Gökkuşağı Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması ve 81 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        22.5 YIL HAPİS TALEBİ KABUL EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre tutuklu sanıklar müteahhit S.A. ile ortağı H.D, yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A, kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C, şantiye şefi T.V.Ö, inşaat mühendisi C.A. ile firari statik proje müellifi M.Z. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edilen iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        "YÖNETMELİKLERE YETERİNCE UYGULANMADI"

        İddianamede, 2013-2015'te inşa edilen binanın, projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) esaslarına yeterince uyulmadığı anlatıldı.

        BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN BAŞLIKLAR

        Yapının enkazını inceleyen bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

        "BETONLAR GEREKLİ KRİTERİ TAŞIMIYOR"

        "Bilirkişi incelemesinde, apartmanın enkaz alanında görülen beton kalıntılarında, gözenekli yapı ve hava kabarcıklarının olduğu, kolonlarda sıkılaştırma işleminin yapılmadığı, kolon betonu tabanında kereste yongalarının (parça) betona yapışmış vaziyette olduğu, bu gözlemler neticesinde binanın inşasında kullanılan betonların gerekli kriterleri taşımadığı ve demir donatısı başta olmak üzere bina inşasında özensiz işçilik sergilendiği tespit edilmiştir."

        İLK 30 SANİYEDE YERLE BİR OLDU

        İddianamede, binada ölenlerin yakınları ve enkazından kurtulanların ifadelerine de yer verildi. İfadelerde, etrafındaki binaların yıkılmamasına rağmen Gökkuşağı Apartmanı'nın depremin ilk 30 saniyesinde yerle bir olduğu belirtildi.

        Birbirlerini suçlar nitelikte savunmaları iddianamede yer alan sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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        #Gökkuşağı Apartmanı
        #Son dakika haberler
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