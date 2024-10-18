Elazığ'da deprem! 18 Ekim 2024 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Elazığ'da deprem oldu. 3.3 büyüklüğündeki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
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Son depremler listesi 18 Ekim Cuma günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Elazığ’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 18 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
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ELAZIĞ’DA DEPREM OLDU!
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 02:12’de 3.3 büyklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11.48 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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