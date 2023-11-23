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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46 sularında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 5,2 olarak ölçüldü. Bu depremin hemen arkasından 4.7'lik bir sarsıntı daha yaşandı

Gazeteci Ferdi Durdu, Malatya'dan şu bilgileri aktardı:

"YAKLAŞIK 10-15 SANİYE ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜ"

Geçtiğimiz günlerde Pütürge'de deprem meydana gelmiş, Malatya'da şiddetli hissedilmişti. Bu depremi net bir şekilde konteynerden hissettik. Alışveriş merkezindeki insaanların panikle dışarı çıktıklarını gördük. Vatandaşlar yavaş yavaş yerlerine yerleşmeye başlamışlardı. Şu ana kadar can ve mal kaybı olmadığı ifade edildi. Yaklaşık bir 10-15 saniye şiddetli depremi hissettik. Kısa süreli telefonlarda bir sıkıntı yaşandı. İnsanların bir kısmı şu anda dışarıda. Zaman zaman bu artçı depremler yaşanıyordu. İnsanlar az hasarlı ve hasarsız evlerde oturmaya başlamışlardı. Vatandaşların bu depremle birlikte büyük korkuyla dışarıya çıktıklarını gördük

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AFAD tarafından yapılan açıklamada depremlerin ardından olumsuz bir ihbar gelmediği bildirildi.

3 gün önce Malatya'da Pötürge merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

ADIYAMAN'DAN DA HİSSEDİLDİ

Malatya'da yaşanan deprem komşu il Adıyaman'dan da hissedildi

#Malatya İli #Battalgazi ilçesinde 5️⃣,2️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2023

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Ayrıntılar gelecek...

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