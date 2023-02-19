Deprem esnasında çıkan ışıklarla ilgili AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu anda toplam artçı sarsıntı sayısı, 6 bin 40'a ulaştı. Bu büyüklükteki depremler sonrasında artçı sarsıntılar daha uzun bir süre devam edecek. Bir bölümünde büyüklüğü 5 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalardan uzak durulması ve girilmemesi, son derece büyük önem taşıyor" dedi.

DHA'da yer alan habere göre AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle ilgili başkanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Tatar, sahadan gelen verileri değerlendirdiklerini ve depremin etkileri ile artçı sarsıntıların takibini yaptıklarını söyledi. Şu ana kadar her 2 depremin oluşturduğu artçı sarsıntı sayısının 6 bini geçtiğini ifade eden Tatar, "Şu anda toplam artçı sarsıntı sayısı, 6 bin 40'a ulaştı. Bunlar arasında 3-4 arası büyüklükte olanlar 1628, 4-5 arası büyüklükte olanlar 436 ve 5-6 arası büyüklükte olan artçı sarsıntı sayısı 40 adet olarak ölçüldü. 1 adet de 6.6 büyüklüğünde bir sarsıntı var. Bu büyüklükteki depremler sonrasında artçı sarsıntılar daha uzun bir süre devam edecek. Bir bölümünde büyüklüğü 5 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalardan uzak durulması ve girilmemesi, son derece büyük önem taşıyor" dedi.