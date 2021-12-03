Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor. 3 Aralık Cuma günü meydana gelen depremler merak konusu oldu. İşte Türkiye'de kaydedilen son depremler

AFAD SON DEPREMLER - 3 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Ege Denizi'nde 03/12/2021 - 11:23:51'de meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 ARALIK