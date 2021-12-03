Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor. 3 Aralık Cuma günü meydana gelen depremler merak konusu oldu. İşte Türkiye'de kaydedilen son depremler
AFAD SON DEPREMLER - 3 ARALIK
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Ege Denizi'nde 03/12/2021 - 11:23:51'de meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 ARALIK
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.03 12:05:15 36.2188 33.6412 0.0 -.- 1.4 -.- HIRMANLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.12.03 11:23:50 37.7948 26.5512 6.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.03 09:18:42 37.8677 32.0970 5.0 -.- 3.3 3.3 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.12.03 09:04:31 36.4255 27.1865 7.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.03 08:38:14 40.2757 29.2985 8.5 -.- 1.3 -.- AGLASAN-KESTEL (BURSA) İlksel
2021.12.03 08:00:15 34.4305 32.3150 8.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.03 07:49:55 38.7323 43.4302 5.0 -.- 2.8 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel
2021.12.03 07:41:16 40.5812 27.7850 16.1 -.- 1.4 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.12.03 06:40:56 39.8168 33.3753 5.3 -.- 1.5 -.- BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
2021.12.03 06:39:02 39.8620 41.8017 15.2 -.- 0.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2021.12.03 05:44:27 36.5430 27.1877 8.5 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.03 05:32:49 36.5505 27.1175 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.03 05:21:29 38.4537 38.8687 6.1 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.12.03 05:00:50 39.2387 42.1670 7.3 -.- 1.3 -.- ADIVAR-BULANIK (MUS) İlksel
2021.12.03 04:45:31 39.1132 41.1728 8.4 -.- 2.2 -.- BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.12.03 03:49:20 37.6933 26.0342 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.03 03:24:51 37.1293 28.6973 11.3 -.- 1.4 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.12.03 03:22:08 40.7790 31.5120 11.2 -.- 1.0 -.- KIZILAGIL-(BOLU) REVIZE01 (2021.12.03 03:22:17)
2021.12.03 03:08:58 39.8367 41.8367 3.3 -.- 0.9 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.12.03 03:04:24 41.2267 43.9693 5.5 -.- 1.9 -.- GURCISTAN İlksel
2021.12.03 02:49:30 39.4655 28.2327 7.5 -.- 2.0 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2021.12.03 01:42:05 37.0915 28.3208 13.6 -.- 0.8 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2021.12.03 01:29:24 36.9605 28.1775 13.0 -.- 1.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.12.03 00:52:14 37.6985 25.9520 9.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.03 00:49:30 37.9400 27.1990 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.03 00:38:45 40.0172 35.0220 11.6 -.- 1.5 -.- DOLDERESI-ALACA (CORUM) İlksel
2021.12.03 00:33:58 35.6912 26.2803 12.6 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
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