Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Deprem bölgesinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkları 11 ila 15 derece arasında seyrediyor.

Giriş: 22.02.2023 - 07:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Antakya'dan yeni görüntüler! Yetkililerden uyarı!
Antakya'dan yeni görüntüler! Yetkililerden uyarı!
Hatay'da enkaz altında kalan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Hatay'da enkaz altında kalan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Hatay'daki depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi
Hatay'daki depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.