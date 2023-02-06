Deprem bölgesinde çarşamba gününe dikkat!

Kahramanmaraş’ta yarın öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışı bekleniyor, bugün hissedilen sıcaklık kentte 1-2 derece. Çarşamba gecesinden itibaren ise en düşük sıcaklıklar -5°C’ye iniyor. Çarşamba gününden itibaren Kahramanmaraş’ta gündüz güneş görünecek, kapalı hava da hafta ortası açılıyor.
Malatya kar yağışlarını kuvvetli alan merkezlerden. Gelecek saatlerde ve salı günü gün içinde kar yağışı sürecek. Malatya’da merkez ilçede sıcaklık sıfırın altında 2-3°C hissedilecek. Çarşamba gününden itibaren geceler -7°C, gündüz havası ise -1°C olacak.
Hatay’da yağışlar yağmur biçiminde, gelecek saatlerde hava kuru olsa da gece yarısı ve sabaha karşı yağmur yer yer sağanak halinde etkili olacak. Kentte sıcaklıklar 4-5°C’ye kadar yükselse de çarşambadan itibaren soğuk derinleşiyor.
Adana'da bugünün ilerleyen saatleri ve gece kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor, neredeyse her ilçede yağmur ve orta kuvvette esen rüzgarlar var. Salı günü hava Adana’da kuru, çarşamba ve sonrasında ise parçalı bulutlu. Geceleri en düşük sıcaklıklar Adana genelinde 0 ila 3 derece arasında seyredecek.
Kilis, Osmaniye, İskenderun çevresinde hava salı sabah saatlerine kadar aralıklı yağmurlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıklar bu kesimde 3 ila 6°C arasında değişecek.
Bölgede bu yılın en soğuk günlerine girerken gerçekleşen depremde gelecek günler hipotermi tehlikesi ile geçecek, yaralılar ve ihtiyaç sahipleri için battaniye, ısıtıcı, akü, jeneratör başta olmak üzere uzun bir ihtiyaç listesi olacaktır. Yetkililerin ve yardım kuruluşlarının oluşturacağı listelere bizlerin de yardım etmesi gerekir. Türkiye'nin neredeyse yarısında hissedilen, 10 büyük kenti yıkıcı biçimde etkileyen bu büyük felaketin devamı da zorlu geçecek. Hepimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun.