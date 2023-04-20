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Çadırlar uçtu, yaralılar var! Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta fırtına etkili oluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Pazarcık ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık'ta etkili olan hortum nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 44 kişinin yaralandığını söyledi

Giriş: 20.04.2023 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ı hortum ve fırtına vurdu!
AA

Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.

Memiş Özdal Mahallesi'ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.

Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortumda ilçedeki bazı araçların da ters döndüğü görüldü.

Bölgeye sevk edilen jandarma komando ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlattı.

Tekbıyıkoğlu, AA muhabirine, hortum nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Yaralılardan 19'u başka hastanelere sevk edildi. 5 tanesinin durumu ağır. Diğerlerinin tedavisi Pazarcık Devlet Hastanesi'nde sürüyor." dedi.

Zarar gören çadırların yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışmaların başladığını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Hortum nedeniyle 168 çadır zarar gördü. Hasar gören çadırların yenilenmesi için jandarma, polis, AFAD ve Kızılay ekiplerince çalışmalar sürüyor. Bu gece yerine yeni çadırlar kurulacak." diye konuştu.

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