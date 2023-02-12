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Yenidoğan bakım ünitesinde deprem paniği yaşandı! Hemşireler hayatlarını böyle hiçe saydı

Asrın felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te bir hastanede prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, hayatlarını hiçe sayarak elleriyle bebek bulunan kuvözleri tuttu

Giriş: 12.02.2023 - 09:22 | Güncelleme: ABONE OL
Hemşireler hayatlarını hiçe saydı... Son dakika: Deprem anında kuvözdeki bebekleri böyle korudular! - Güncel deprem haberleri
Deprem anında kuvözdeki bebekleri böyle korudular!
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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'te bir hastanede görev yapan hemşirelerin deprem anında yaşadıkları panik kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, hayatlarını hiçe sayarak elleriyle bebek bulunan kuvözleri tuttu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde büyük panik yaşadı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sallantıların hissedildiği anlarda büyük korku yaşayan hemşireler, koşarak prematüre ve hasta olan bebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu.

Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememesi için yoğun çaba harcadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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