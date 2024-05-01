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        Haberler Gündem Son dakika deprem: 1 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede?

        Muğla ve Malatya'da deprem! 1 Mayıs 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika depremler listesi yakından takip ediliyor. Bulunduğu şehirde sarsıntı hissedip endişe duyanlar son depremler listesini sorguluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde meydana gelen en son depremlere dair bilgileri paylaşıyor. İşte, 1 Mayıs 2024 Çarşamba son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 08:28 Güncelleme: 01.05.2024 - 08:28
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        • 1

          Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle gün içinde yaşanan sarsıntılar araştrırılıyor. Son depremler listesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. İşte, 1 Mayıs 2024 Türkiye'de yaşanan son dakika depremler listesi...

        • 2

          MUĞLA'DA DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 07:24'te Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 6.91 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

        • 3

          MALATYA SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:52'de Malatya'nın Kale ilçesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.32 km olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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