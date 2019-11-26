Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

Denizli'de akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Denizli Çardak olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyülüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem ile ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadı. Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler haberimizde.

SON DEPREMLER - 26 KASIM 2019

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: