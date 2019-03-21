Denizli Acıpayam'da deprem oldu! Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şoklar devam ederken, ilçe 20.43’de 4.2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir depremle daha sarsıldı. Korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

DENİZLİ'DE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Denizli'de saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetinin 5.6 olduğunu açıkladı. Öte yandan deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi. Depremin ardından 4.5, 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. AFAD depremde hafif yaralanan vatandaşlar olduğunu belirtti. Deprem nedeniyle Yeniköy, Karahöyük, Uçarı ve Gedikli mahallelerinde 50'ye yakın evde hasar oluştu. Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük'te camilerden "evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması" konusunda uyarılar yapıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 20 MART SON DEPREMLER

2019.03.20 21:41:51 37.4067 29.4485 9.3 -.- 3.8 3.9 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:34:11 37.5383 29.4518 5.3 -.- 2.1 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:20:55 37.4217 29.3228 15.3 -.- 1.6 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:14:56 37.3930 29.4437 3.6 -.- 2.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:12:36 37.4740 29.4012 5.5 -.- 1.7 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:02:36 37.4362 29.4200 7.6 -.- 3.4 3.3 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:59:49 37.4532 29.4612 9.4 -.- 2.1 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:46:06 37.4065 29.4317 1.1 -.- 2.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:45:11 37.4152 29.3880 14.6 -.- 2.4 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:42:54 37.4100 29.4515 7.0 -.- 4.3 4.2 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:33:56 37.4370 29.4970 7.9 -.- 1.9 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:26:23 37.4295 29.4515 6.0 -.- 2.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:18:01 37.3947 29.3755 11.9 -.- 2.9 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:09:35 37.4262 29.4503 7.6 -.- 2.2 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:04:16 37.3845 29.4613 2.7 -.- 4.1 4.1 YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.20 20:04:18) 2019.03.20 19:58:49 37.4312 29.4333 3.5 -.- 3.0 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 19:53:07 37.4960 29.4043 7.8 -.- 1.9 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 19:49:35 37.4860 29.4393 4.5 -.- 2.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:53:15 37.4160 29.4168 12.1 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:48:56 37.4973 29.4482 6.8 -.- 2.5 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:29:52 37.4920 29.4263 8.1 -.- 2.0 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:28:32 37.3998 29.4375 12.7 -.- 1.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:19:08 37.4012 29.4157 7.1 -.- 3.2 3.1 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:13:52 37.4052 29.4413 7.4 -.- 2.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:02:55 37.4485 29.4120 9.5 -.- 1.9 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:46:29 37.4195 29.4083 2.4 -.- 3.0 3.1 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:41:24 37.5252 29.4085 6.7 -.- 2.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:35:48 37.4970 29.4737 8.4 -.- 2.4 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:26:10 37.4452 29.3783 8.5 -.- 2.4 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:20:04 37.4888 29.4075 5.2 -.- 3.4 3.6 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel