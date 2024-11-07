İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mehdi Tunç hakkında yasal işlem başlattı.

İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına kayyum atanması sonrası yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamaları nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatılmasına ilişkin de konuşan Doğan, Bakırhan'ın konuşmasının maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını ileri sürdü. Bakırhan'ın konuşmasını hatırlatan Doğan, "kayyum ataması gibi yöntemlerin kendilerini mücadelelerinden vazgeçirmeyeceğini" söyledi.