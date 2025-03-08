DEM Parti heyeti, ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;t&uuml; lideri Abdullah &Ouml;calan ın silah bırakın &ccedil;ağrısının ardından ilk kez 17 Mart ta hem AK Parti heyetiyle hem de MHP heyetiyle g&ouml;r&uuml;şecek. G&ouml;r&uuml;şmenin saati ve yeri hen&uuml;z belli olmadı. DEM heyeti 15 Mart ta saat 11.00 de Yeniden Refah Partisi ile g&ouml;r&uuml;şecek. Ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;t&uuml; lideri Abdullah &Ouml;calan, 27 Şubat ta, &ouml;mr&uuml;n&uuml; tamamladığını s&ouml;ylediği &ouml;rg&uuml;te silah bırakması ve kendini feshetmesi &ccedil;ağrısı yaptı. &Ouml;rg&uuml;t de bu &ccedil;ağrıdan iki g&uuml;n sonra ateşkes ilan etti. MESAJIN ARDINDAN BAH&Ccedil;ELİ DEN TELEFON DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah &Ouml;calan&rsquo;ın &ccedil;ağrısının okunmasından bir dakika sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bah&ccedil;eli&rsquo;nin kendisini aradığını a&ccedil;ıkladı. Bakırhan, Bah&ccedil;eli&rsquo;nin &ldquo;Rahat olun bu &uuml;lkeyi birlikte demokratikleşeceğiz&rdquo; dediğini aktardı. Bah&ccedil;eli&rsquo;nin kendisini tebrik ettiğini s&ouml;yleyen Bakırhan, ş&ouml;yle devam etti: &ldquo;Sayın &Ouml;calan 1 Ekim &ccedil;ıkışını &ouml;nemsiyor, &ccedil;ok değerli buluyor. Oraya da &ouml;zel bir zaman ayırdı. Sayın Bah&ccedil;eli&rsquo;nin tam da bu &ccedil;ağrıdan sonra rol&uuml;n&uuml; oynayabileceğini s&ouml;yledi. Canlı yayından sonra Bah&ccedil;eli beni aradı. Tebrik etti. &lsquo;Rahat olun, bu &uuml;lkeyi birlikte demokratikleşeceğiz. Demokrasi i&ccedil;in ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi i&ccedil;in ne gerekiyorsa yapmaya hazırım&rsquo; dedi.&rdquo; İLK GE&Ccedil;MİŞ OLSUN TELEFONU İLE TEMAS KURULDU DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bah&ccedil;eli&rsquo;yi telefonla arayarak ge&ccedil;miş olsun dileklerini iletti. DEM Parti&rsquo;den yapılan a&ccedil;ıklamada, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ın ge&ccedil;en g&uuml;nlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bah&ccedil;eli yi telefonla aradığını bildirildi. A&ccedil;ıklamada, Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa s&uuml;re &ouml;nce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bah&ccedil;eli&rsquo;yi telefonla arayarak ge&ccedil;miş olsun dileklerini iletti. Bah&ccedil;eli&rsquo;nin sağlık durumunu soran Bakırhan, Barış ve kardeşlik &ccedil;alışmaları konusunda T&uuml;rkiye&rsquo;nin size ihtiyacı var dedi ifadelerine yer verildi. İLK G&Ouml;R&Uuml;ŞME İ&Ccedil;İN TARİH BELİRLENDİ Ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;t&uuml; elebaşı Abdullah &Ouml;calan ın &ccedil;ağrısının ardından ise ilk y&uuml;z y&uuml;ze g&ouml;r&uuml;şme i&ccedil;in tarih belirlendi. DEM Parti heyeti, ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;t&uuml; Abdullah &Ouml;calan ın silah bırakın &ccedil;ağrısının ardından ilk kez 17 Mart ta AK Parti ve MHP heyetiyle g&ouml;r&uuml;şecek. G&ouml;r&uuml;şmenin saati ve yeri hen&uuml;z belli olmadı. DEM heyeti 15 Mart ta saat 11.00 de Yeniden Refah Partisi ile g&ouml;r&uuml;şecek. DEM Parti heyeti, ilk siyasi parti ziyaretini ise 10 Mart Pazartesi g&uuml;n&uuml; CHP ye yapacak. DEM PARTİ NİN ZİYARET TAKVİMİ Siyasi Partilere ziyaretlerin netleşen takvimi: 10 MART 10.00 - EMEP Ziyareti Yer Meclis 13.00 &ndash; CHP Ziyareti Yer: CHP Genel Merkezi 16.30 DEVA Partisi Ziyareti Yer:Deva Patisi Genel Merkezi 12 MART 11.00 - TİP Ziyareti Yer: Meclis 14.00 &ndash; SAADET Partisi Ziyareti Yer: Saadet Partisi Genel Merkezi 16.30 - GELECEK Partisi Ziyareti Yer: Gelecek Patisi Genel Merkezi 17 MART AK Parti Ziyareti (Saat, yer bilgileri ayrıca paylaşılacak) MHP Ziyareti (Saat ve yer bilgileri ayrıca paylaşılacak