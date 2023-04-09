Dehşeti yaşadı! Göçükten kurtuldu, cinsel tacize uğradı

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5 kişilik aile, Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. Yıkılan binanın enkazından abla F. K. ile 15 yaşındaki kız kardeşi R.K., 10 saat sonra kurtarılarak Hatay Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TEDAVİ ALTINDAKİ ÇOCUĞU TACİZ ETTİ, ABLASININ ALTINLARINI ALDI

15 yaşındaki kızın ifadesine göre abla kardeş elektriği olmayan hastanede sabaha kadar bir odada müşahede altına alındı. Bu sırada odalarına gelen Suriye uyruklu bir kişi "Size yardım etmeye geldim” dedi. Ablanın üzerindeki altın takılarını “Sonra alırsın” diyerek aldı. 15 yaşındaki R.K.'yı ise sabaha kadar taciz etti. Tacizler sabah kızların dayısının gelmesiyle son buldu.

ŞÜPHELİYİ SOSYAL MEDYADAN BULDU

R.K., önce Adana’ya ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alındı. Üçüncü gün enkazdan çıkarılan ağabeyi M.B.K., yanına geldiğinde yaşadıklarını ona anlattı. Depremzede ağabey sosyal medyada şüpheliyi tespit edince ikinci bir şaşkınlık yaşadı. Şüpheli, sosyal medya hesabından kardeşinin isimlerini yayınlayarak, "Bunları tanıyan var mı? Bunlar benim akrabalarım, araştırıyorum. Bilen kişi bana dönüş yapsın" şeklinde yazı paylaşmıştı.

Ağabey M.B.K., soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Kız kardeşinin tacize uğradığını, ablasının da altınlarının çalındığını belirterek “Ablamın kollarından altınlarını alan şüpheli, cinsel istismar suçunun dışında, yağmacılık suçunu da işlemiştir. Kardeşimin can güvenliği tehlikededir. Onların korunmasını, şüphelinin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

YAĞMA SUÇUNU KABUL ETTİ, TUTUKLANDI

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Suriyeli şüpheli yakalandı. Savcılıktaki ifadesinde altınları aldığını kabul ederek “Sahibine teslim edeceğim” dedi. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Dosya, yetkisizlik kararı verilerek Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.