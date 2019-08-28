28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maltepe’deki lüks bir otelde 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan U.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, geniş güvenlik önlemleri altında çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otele gelen üç kişi 7'nci katta kalan U.A. (40) 'nın kaldığı odanın anahtarını resepsiyon görevlisinden istedi. Resepsiyon çalışanı odanın anahtarını verdikten sonra üç kişi, U.A.'nın kaldığı odaya gitti. Oda içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Odaya girenlerden birisi yanında bulunan silahla U.A.'ya ateş açtı.
Kaldıkları otelde 4-5 el silah sesi duyduklarını belirten otel misafirleri büyük panik yaşadı. Otele gelen 3 kişinin, şahsın kaldığı yedinci kattaki odaya çıktıkları, burada silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri ve odanın kapısını kilitleyip olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.
Otele gelen sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri otel girişi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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