28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon’un Çukurçayır Mahallesi’nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde zincirlenen, başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak’ın (24) katilleri olduğu iddiasıyla tutuklanan N.B. ve A.K. duruşma günü beklenmeden tahliye edildi. ‘Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenilen N.B. ve A.K.’nın avukatı Ali Sürmen ve Yıldıray Hekimoğlu, önceki gün Trabzon’a ulaşan Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
DNA SANIKLARLA UYUŞMADI
Adli Tıp Kurumu tarafından 6 uzman doktor tarafından hazırlanan raporda, tecavüze uğrayan Pınar Kaynak’ın üzerinde elde edilen spermlerin sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına karar verildiğini gören mahkeme heyeti, avukatlarının talebini incelemeye aldı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iki tutuklu sanık hakkında duruşma gününü beklemeden tahliye kararı verdi. Dün N.B. ve A.K. tahliye edildi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ İÇİN SUÇ DUYURUSU
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, olay tarihinde kimliği meçhul bir erkek şüphelinin maktulün üzerinde DNA profili bıraktığının tespit edildiğini belirterek, bu DNA profili bırakan kişinin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu arada cinayet günü olay yerinde bir minibüsün bulunduğunun belirlendiği ve bu minibüsün plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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