Yine sevgili vahşeti! Boğazını kesti

İHA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheli, kısa sürede Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 04.30 sıralarında Yenişakran Mahallesi Bayar Sokak’ta bulunan tripleks bir binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi Serap Çetiner (36) isimli kadından haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine eve giren jandarma ekipleri, talihsiz kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yapılan incelemede Serap Çetiner’in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Çetiner’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ, AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI

Yapılan inceleme sonucunda şüpheler, Serap Çetiner'in birlikte yaşadığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen Hasan A. (29) yoğunlaştı. Ardından jandarma ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gideceği belirlenen şahsın yakalanması için hareket geçildi. Hasan A., Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çobanlar Kavşağı'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.