İHA

Bolu'nun Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkiinde, geçen yıl kasım ayında, edinilen bilgiye göre, ölümünden bir ay önce İzmit'in Gölcük ilçesinde kaldığı yetiştirme yurdundan firar eden 17 yaşındaki Burak Altuntaş, kente gelerek dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Dedesiyle birlikte yaşayan Burak’tan ailesi 1 hafta boyunca haber alamayınca durumu polise bildirdi.

ÖLDÜRÜP MENFEZDE YAKMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Burak Altuntaş’ın cansız bedeni bir menfezin içinde yakılmış halde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Altuntaş'ı öldürdüğü tespit edilen 24 yaşındaki Fatih Alemdar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Fatih Alemdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İSTEYEREK YAPMADIM, TAKDİR MAHKEMENİN"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Alemdar, “Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Çocuğu Kasten Adam Öldürme” suçlaması ile hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Alemdar, “Ben geçmiş duruşmalardaki ifadelerimi tekrar ediyorum. Bu olay, isteyerek yaptığım bir olay değildir. Pişmanım, takdir mahkemenindir” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Alemdar’ın sözlerinin ardından kararını açıkladı. Alemdar, “Kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.