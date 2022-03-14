Define kazısından profesör çıktı!

DHA

Akılalmaz olay, 10 Mart'ta Bolvadin ilçesindeki bir mezarlıkta meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, mezarlıkta kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti.

İKİ MEZAR ARASINDA ÇALIŞMA

DHA'nın haberine göre, takip sonrası şüphelilerden Mevlüt Güllü mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı. Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü

BÖLGE SİT ALANI ÇIKTI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi. Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi. Şüphelilere 'izinsiz kazı yapmak ve sit alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

'EŞKIYA PARASI VARDIR' DİYE KAZIP, KAPATIRKEN YAKALANDIK'

Güllü, emniyetteki ifadesinde, beraberindekilerin cep telefonundaki konumun yerini tespit etme amacıyla mezarlığa gittiğini, kazı sonrası alanı kapatmaya çalışırken yakalandıklarını anlattı.

CEP TELEFONUNDAKİ KONUMA GÖRE KAZI

Prof. Dr. Güllü'nün ifadesinde şunlar yer aldı: "Telefondaki konuma baktığımda eski mezarlık içinde bir noktayı gösterdiğini tespit ettim. Ben, 'Konumun neresi olduğunu size gösteririm başka da bir şeye karışmam' dedim. Benim aracıma dördümüz binip, mezarlığa gittik. Mezarlığın bulunduğu yerde araçtan indik. M.A.D., aracımı başka yere park ettikten sonra yanımıza geldi. Konumda belirlenen yeri ben tespit ettim. İki mezar arasında bir noktaydı."

'CAHİLLİK YAPARAK KAZDIK'

Kazdıkları alanda mezar olduğunu belirten taş veya yazı bulunmadığını anlatan Prof. Dr. Güllü ifadesinde, "Belirlediğim yeri kazmaya başladılar. Belli bir yere kadar kazdıktan sonra bir şey çıkmayacağını anladıktan sonra kapatmaya başladık. Polis otomobilini görünce kaçmaya başladık. Kazıyı, 'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım. Kazı yerinde bir cisim bulmadık" dedi.