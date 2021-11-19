Defalarca bıçaklayıp boğazını kesti! Cani şoke etti!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri defalarca bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısını bulmak için iki gündür süren yoğun çalışmalar sonuç verdi.
148 GÜVENLİK KAMERASI TİTİZLİKLE İNCELENDİ
İHA'da yer alan habere göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, bölgedeki 148 güvenlik kamerasını inceleyerek yaptığı çalışma sonucu katil zanlısının 30 yaşındaki T.D. isimli kişi olduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİNİN FOTOĞRAF TÜM EKİPLERE DAĞITILDI
Kimlik tespiti yapılan şüpheliyi yakalamak için özel ekip kuran emniyet, şehrin tüm giriş ve çıkışlarına şüpheli zanlının fotoğrafları göndererek teyakkuza geçti.
Ekipler, zanlının il içi ve il dışında gidebilme ihtimali olan yerlere de sivil polisler görevlendirerek önlem aldı.
KATİL ZANLISI KISKIVRAK YAKALANDI
Daha sonra zanlının bulunduğu yeri tespit eden polis ekipleri, katil zanlısının, arkadaşına ait olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinde olduğunu tespit etti. İş yerine gece saatlerinde baskın yapana polis ekipleri, katil zanlısını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
YÜZÜNÜ GİZLEYİP, "PİŞMANIM" DEDİ
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı T.D., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında görüntü alan basın mensuplarını fark eden katil zanlısı, yüzünü gizlemeye çalışırken, gazetecilerin 'neden yaptın' sorularına ise 'pişmanım' diyerek yanıt verdi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı T.D., kasten ve isteyerek adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.
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