Damla'nın şüpheli ölümünde kahreden ayrıntı!

Korkunç olay, Ferizli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Damla Kuş, dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Can B. ile cezaevindeki annesini görmek için hafta sonu Konya'dan yola çıktı.
DHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesine gidecek olan Damla Kuş ve Mehmet Can B., Ferizli'de yakınlarının yanına uğradı.
KAN DONDURAN DETAYLAR
Dün akşam saatlerinde Damla Kuş ile Mehmet Can B. kaldıkları evde tartıştı, bu sırada Damla Kuş av tüfeğiyle vuruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Damla Kuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Kuş'un cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DA İFADESİ ALINACAK
Polis ekipleri, Mehmet Can B. ve ev sahibi M.C.'yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıkası olan, yaklaşık 6 ay önce cezaevinden çıkan Mehmet Can B. ifadesinde; Damla Kuş ile tartıştıklarını, bu sırada av tüfeğini aldığını, 'Yapma' demesine rağmen kendisini vurarak intihar ettiğini iddia etti.
Gözaltına alınan M.C.'nin ise olay anında evde olmadığı belirtildi. Av tüfeğinin de M.C.'ye ait olduğu öğrenildi. Damla Kuş ve Mehmet Can B.'nin evde bulunan 4 yaşındaki çocuklarının ise pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Damla Kuş'un ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan eşi Mehmet Can B., olay sırasında evde olmadığını belirten, ancak tüfeğin kendisine ait olduğu belirlenen ev sahibi M.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Damla Kuş'un 4 yaşındaki çocuğu ise Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından koruma altına alındı.
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