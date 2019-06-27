Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Bafetimbi Gomis'le görüşmesi üzerine açıklama yaptı!

Bir dönem Galatasaray'da da oynamış Gomis'le İstanbul'da görüşmesine ilişkin olarak beIN SPORTS'a konuşan Comolli, "Gomis benim arkadaşım, İstanbul'dayken görüşüyoruz ama başka bir şey yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde görüşmem" ifadelerini kullandı.