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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, telekonferans yoluyla bugün toplanacak. Toplantının ana gündemini koronavirüs ile mücadele oluşturacak. Vaka sayısının azalması ve iyileşen hasta sayısının göz önünde bulundurularak, bazı tedbirlerde gevşeme yapılabileceği ileri sürüldü.

3 GÜNLÜK KISITLAMA

Önümüzdeki hafta sonu öncesi sokağa çıkma kısıtlaması da ele alınacak. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi sonrası cumartesi ve pazar günlerini de kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlanması görüşülecek.

65 YAŞ İÇİN ESNEME

Kabine toplantısında, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının esnetilmesinin de masaya yatırılacağı ileri sürüldü. Normalleşme adımı olarak, 65 yaş üstü vatandaşların belli kriterlerde sokağa çıkmalarına izin verilmesi konuşulacak.

Yaz ayları yaklaşırken; tarım, turizm, otel, uçuş gibi önemli alanlarda atılabilecek normalleşme adımları ele alınacak. Toplantıda okulların açılıp açılmayacağının da görüşülmesi bekleniyor.